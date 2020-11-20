سعد: نرفض إقفال معمل النفايات في صيدا ونشدد على تلبية مطالب العمال

شدد الأمين العام لـ"التنظيم الشعبي الناصري" النائب أسامة سعد، على "ضرورة استكمال جمع النفايات التي لا تزال كميات كبيرة منها مكدسة حول المستوعبات في العديد من الأحياء وشوارع مدينة صيدا والجوار"، مستنكرا "توقف أعمال رفع النفايات بذريعة أنه لم تعد هناك مساحات في نطاق المعمل قادرة على استيعابها"، لافتا إلى وجود "تلك المساحات".





ودعا سعد إدارة المعمل للبحث عن حلول "للمشاكل في علاقتها مع وزارة المالية ومصرف لبنان، بعيداً عن اللجوء إلى ابتزاز سكان منطقة صيدا على الصعيدين الصحي والبيئي وعن ابتزاز عمال المعمل في مصدر الرزق ولقمة العيش".