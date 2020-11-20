لبنان

بعد مساعٍ من السعودي.. عمال معمل نفايات صيدا يُعلنون فك إضرابهم

Lebanon 24
20-11-2020 | 17:16
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أعلنت بلدية صيدا في بيان، أن "مساعي رئيس البلدية المهندس محمد السعودي نجحت في فك إضراب عمال معمل معالجة النفايات المنزلية الصلبة الذي استمر منذ مطلع الأسبوع الحالي، فزار العمال المضربين في المعمل، بعد عصر اليوم، ووضعهم في صورة المساعي التي قام بها مع إدارة المعمل لتحسين ظروفهم ونيل مطالبهم ولا سيما تطبيق ما يسري على الشركات في بيروت بصرف الدولة لمستحقات هذه الشركات على أساس 3900 ليرة للدولار".
 

ولفت البيان الى أن "السعودي تمنى على العمال المضربين استئناف العمل، وأكد لهم أنه سيواصل مع إدارة المعمل المساعي في هذا المجال، حيث ستكون له سلسلة من اللقاءات مع حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف ورئاسة مجلس الوزراء، وسيتم إبلاغ العمال بنتائج هذه المساعي تباعا".
 

وأشار الى أنه "بعد مغادرة السعودي المعمل، كان لقاء تشاوري بين العمال الذين قرروا الإستجابة لمساعي رئيس البلدية وإفساح المجال لتحقيق الغاية المنشودة، معلنين فك الإضراب واستئناف العمل في المعمل لجهة معالجة النفايات التي سيتم رفعها من الشوارع في صيدا وبلدات إتحاد بلديات صيدا الزهراني".

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