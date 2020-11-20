بوتين في رسالة إلى عون: ملتزمون دعم سيادة لبنان ونرحب بجهود ضمان توافقه الوطني

أكّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "التزام روسيا الدائم بدعم سيادة لبنان ووحدته وترحيبها بالجهود الرامية الى ضمان الاستقرار والتوافق الوطني فيه".



موقف الرئيس بوتين جاء في رسالة خطية تسلمها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، من سفير روسيا الكسندر روداكوف الذي بحث مع الرئيس عون في العلاقات اللبنانية - الروسية وسبل تطويرها في المجالات كافة.



نص الرسالة



وفي ما يلي نص رسالة الرئيس بوتين الى الرئيس عون:



"فخامة الرئيس،

يسرني ان اقدم لكم التهاني القلبية بمناسبة العيد الوطني للجمهورية اللبنانية - عيد الاستقلال. تعتمد العلاقات بين روسيا ولبنان على تقاليد الصداقة والاحترام المتبادل. وانا مطمئن الى ان مواصلة التعامل الثنائي البناء يتوافق بشكل كامل مع مصالح شعبينا ويعزز السلام والامن في الشرق الأوسط.



وأود تأكيد التزام روسيا الدائم بدعم سيادة ووحدة لبنان وترحيبها بالجهود الرامية الى ضمان الاستقرار والتوافق الوطني في دولتكم.



وأتمنى لفخامتكم الصحة والتوفيق، وللمواطنين السلامة والازدهار".



برقيات تهنئة