عداد "كورونا" يواصل تسجيل الإصابات في لبنان: 1709 حالات جديدة

وأعلنت وزارة الصحة العامة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 1709 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في لبنان، ليصبح العدد التراكمي للحالات المثبتة بين مقيمين ووافدين 113614 حالة.



ولفتت الوزارة في تقريرها إلى أنّ "الحالات الجديدة التي سُجلت خلال الساعات الـ24 الماضية، انقسمت بين 1703 ضمن المقيمين و 6 ضمن الوافدين"، مشيرة إلى أنّ "عدد حالات الشفاء من الفيروس المستجد في لبنان بلغ 64695، في حين أن العدد التراكمي للوفيات هو 884، إذ تمّ تسجيل 16 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 المنصرمة".