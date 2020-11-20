إقليم الخروب يسجّل إصابات جديدة بـ"كورونا"

أعلنت خلايا الأزمات في بلدات إقليم الخروب ببيان "تسجيل إصابات جديدة ولافتة بفيروس كورونا، وجاءت على الشكل الآتي:



- جدرا: 9 إصابات جديدة، وعدد الحالات الايجابية الاجمالية 20، وحالة وفاة.



- داريا: إصابتان جديدتان.



- المغيرية: 3 إصابات جديدة.



- الناعمة - حارة الناعمة: إصابتان، والحالات الإيجابية المتبقية 42، وحالات الشفاء 3.



- الوردانية: العدد التراكمي للحالات الإيجابية 81، والحالات الإيجابية النشطة خلال الـ14 يوما 11 و3 حالات وفاة.



- برجا: 8 إصابات جديدة، وعدد الحالات الايجابية الحالية 129 حالة، و3 حالات شفاء.



- شحيم: 7 إصابات جديدة، وعدد حالات الوفاة 14، وحالات الشفاء الاجمالية 454، وإصابات ضمن شحيم 73.



- الزعرورية: 3 إصابات، والعدد التراكمي للاصابات 79.