لبنان

إقليم الخروب يسجّل إصابات جديدة بـ"كورونا"

Lebanon 24
20-11-2020 | 17:44
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أعلنت خلايا الأزمات في بلدات إقليم الخروب ببيان "تسجيل إصابات جديدة ولافتة بفيروس كورونا، وجاءت على الشكل الآتي:

- جدرا: 9 إصابات جديدة، وعدد الحالات الايجابية الاجمالية 20، وحالة وفاة.
 
- داريا: إصابتان جديدتان.
 
- المغيرية: 3 إصابات جديدة.
 
- الناعمة - حارة الناعمة: إصابتان، والحالات الإيجابية المتبقية 42، وحالات الشفاء 3.
 
- الوردانية: العدد التراكمي للحالات الإيجابية 81، والحالات الإيجابية النشطة خلال الـ14 يوما 11 و3 حالات وفاة.
 
- برجا: 8 إصابات جديدة، وعدد الحالات الايجابية الحالية 129 حالة، و3 حالات شفاء.
 
- شحيم: 7 إصابات جديدة، وعدد حالات الوفاة 14، وحالات الشفاء الاجمالية 454، وإصابات ضمن شحيم 73.
 
- الزعرورية: 3 إصابات، والعدد التراكمي للاصابات 79.
 
- سبلين: 4 اصابات جديدة، وعدد الحالات الايجابية الاجمالية 60".
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