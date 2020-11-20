الراعي استقبل في بكركي ابي نصر والبستاني وزوارا

استقبل البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي اليوم في الصرح البطريركي في بكركي رئيس الرابطة المارونية النائب السابق نعمة الله أبي نصر، الوزير السابق ناجي البستاني، عضو المكتب المركزي في تيار المستقبل محمد كنج ورئيس جامعة الكسليك الاب طلال الهاشم والسيد الفريد ماضي رئيس معهد بشير الجميل.