"كورونا" يتقدّم في مناطق عديدة.. إليكم التفاصيل

أعلنت خلية الأزمة في بلدية كفرعبيدا في بيان، اليوم الجمعة، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا من أبناء البلدة.

كذلك، أعلنت بلدية النخلة وحارة الخاصة في بيان "تسجيل حالتين إيجابيتين مصابتين بفيروس كورونا"، مؤكدة أنهما "تلتزمان مع عائلتهما الحجر المنزلي".



وطلبت من "الأهالي التزام وضع الكمامة لدى الخروج من المنزل والمحافظة على التباعد الاجتماعي، والحد قدر المستطاع من تبادل الزيارات والتنقلات، حفاظاً على صحة الجميع وسلامتهم، خصوصاً بعد الانتشار الكبير لفيروس كورونا".

إلى ذلك، أعلنت بلدية كفرعقا في بيان، "تسجيل اصابتين جديدتين بفيروس كورونا في البلدة".

ومع هذا، أعلنت بلدية الدوير إصابة 6 حالات من أبناء البلدة بفيروس كورونا خلال الـ48 ساعة الماضية، وهم يخضعون للحجر المنزلي مع عائلاتهم، وستتم متابعتهم من قبل البلدية ووزارة الصحة العامة.

وذكرت البلدية أنه تم تسجيل شفاء 7 حالات من المصابين.

من جهتها، أعلنت خلية الأزمة في بلدية القصيبة في بيان، "وجود حالتين مصابتين بفيروس كورونا في البلدة"، مطالبة "جميع الذين خالطهما بالتزام الحجر المنزلي والتقيد بإرشادات الحجر المنزلي، منعا لتفشي الوباء في البلدة وحفاظا على سلامة الأهالي والأطفال".

بدورها، أعلنت لجنة التتبع والترصد في الهرمل عن تسجيل 22 اصابة جديدة اليوم بفيروس كورونا.

واملت اللجنة من الاهالي الالتزام بالاجراءات اللازمة لا سيما ضرورة التزام الحجر لكل من خضع لفحص الـpcr سواء كانت النتيحة سلبية او ايجابية، و بالتباعد والتعقيم وارتداء الكمامة.

