لبنان

ما حقيقة بيع شركة "بن نجار" منتجها المدعوم في تركيا؟

Lebanon 24
20-11-2020 | 18:40
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ردت "شركة بن نجار" في بيان على ما يتم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، من أخبار مفادها أن بن نجار المدعوم من وزارة الاقتصاد والتجارة يباع في تركيا.
 
وجاء في بيان "بن نجار": "نحن كشركة لبنانية مصنعة للقهوة، لا نصدر منتجاتنا إلى تركيا، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. وضماناً للدقة والشفافية، بادرنا إلى طباعة عبارة "منتج مدعوم من وزارة الاقتصاد والتجارة" على غلاف كل باكيت بشكل واضح وعلني. كما أننا نلزم الموزعين والتجار الذين نتعامل معهم بالتوقيع على تعهد رسمي يفيد بأن هذا المنتج المدعوم غير مخصص للتصدير. ونحرص كذلك، من خلال كل إيصال عن فاتورة شراء من قبل الموزعين والتجار، على تجديد التأكيد بأن المنتج المدعوم غير مخصص للتصدير. وحرصا منا على وصول منتجات "بن نجار" المدعومة إلى مختلف المواطنين والمستهلكين على الأراضي اللبنانية، لا سيما الفئات الأكثر حاجة، يهمنا أن نجدد التذكير بالإجراءات والتعهدات التي نتمسك بها ونشدد عليها، ومن بينها:

-نحن، كشركة "بن نجار"، على تعاون وتنسيق دائم ومباشر مع فريق وزارة الاقتصاد والتجارة في عملهم الدوؤب، بحيث نقدم بشكلٍ أسبوعي، لائحة بأماكن بيع و/أو توزيع منتجاتنا المدرجة ضمن قائمة السلع المدعومة من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة.
 
- نلتزم من جهتنا، عدم بيع أي كمية لأي موزع/ تاجر في حال امتناعه عن توقيع التعهد بشأن المنتجات المدعومة، أو عدم التزامه بما تعهد به.

وبناء على ما تقدم، نتمنى على وسائل الإعلام والمواطنين التواصل مع شركة "بن نجار" للتأكد من صحة أي معلومة تتعلق بالشركة وذلك قبل نشرها أو تداولها".

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