لوكوانتر قلد قائد الجيش وساماً باسم الرئيس الفرنسي

قلد رئيس هيئة أركان الجيوش الفرنسية الجنرال فرنسوا لوكوانتر باسم رئيس الجمهورية الفرنسية ايمانويل ماكرون، قائد الجيش العماد جوزاف عون وسام جوقة الشرف من رتبة ضابط، بحضور السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو.





لوكوانتر



وخلال حفل التكريم الذي أقيم على متن الفرقاطة الفرنسية ACONIT الراسية في مرفأ بيروت، ألقى لوكوانتر كلمة أشاد فيها بمزايا عون القيادية، منوها بـ"كفاءته العسكرية، ونزاهته ورؤيته الثاقبة".



وقال: "هذا التكريم هو خير دليل على روابط الصداقة والأخوة التي تجمع جيشي البلدين، اللذين يعملان ضمن القيم الإنسانية ذاتها للحفاظ على السلام والاستقرار".



أضاف: "الجيش الفرنسي يعمل جنبا إلى جنب مع المؤسسة العسكرية اللبنانية، وما الانتشار الأخير للقوات الفرنسية مع الجيش اللبناني بعد انفجار مرفأ بيروت، إلا خير دليل على التعاون القائم بينهما لمساعدة اللبنانيين جميعا".



عون