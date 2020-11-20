عكر عرضت مع يان كوبيتش التطورات المتعلقة بمفاوضات ترسيم الحدود

إستقبلت نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر المنسق الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، وعرضت معه الأوضاع الراهنة وآخر التطورات المتعلقة بمفاوضات ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، إضافة الى دور الأمم المتحدة في المساعدات المتعلقة بالمتضررين جراء انفجار مرفأ بيروت ووباء كورونا.