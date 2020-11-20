هنأت وزيرة المهجرين د غادة شريم كل من ساهم بتطيير التدقيق المالي الجنائي قائلة: "مبروك لكل من ساهم باحباط التدقيق الجنائي مبروك لبعض الاعلاميين والسياسيين والمصرفيين الذي لم يتركوا وسيلة تضليل الا واعتمدوها لالغائه.وتابعت في حديث عبر محطة الو تي في: "لقد شوهوا صورة الحكومة والوزراء الذين طالبوا به، حقروهم، واستخفوا بقدراتهم، لعبوا على القانون، اختلقوا الاعذار، مارسوا كل انواع الضغوطات."وأكدّت شريم: "نحن امام منظومة فساد حقيقية والمطلوب ثورة حقيقية لا يتلاعب بها احد تحدد الهدف وتصوب عليه والهدف هو الانقاذ المالي والقضاء على الفساد."