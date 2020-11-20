بعد اشتباكات عنيفة.. قوة من الجيش تدخل حي الشراونة (صور+فيديو)

دخلت قوة من الجيش دخلت حي الشراونة في بعلبك، ونفذت مداهمات بحثاً عن مطلقي النار جراء الاشتباكات التي شهدها الحي بين أفراد من عائلتي جعفر وزعيتر.
إشتباكات #الشراونة - بعلبك مستمرّة
1/3 pic.twitter.com/1sZUd3vJaw
— Mohammad El Jannoun - محمد الجنون (@MhdJannoun) November 20, 2020
إشتباكات #الشراونة - بعلبك مستمرّة
1/3 pic.twitter.com/1sZUd3vJaw
وقد خلفت الاشتباكات أضراراً مادية في الممتلكات، وسجل تحطم عدد من نوافذ السيارت والمنازل، ومنها مدخل مستشفى دار الحكمة في تل الأبيض، إلى جانب عشرات الثقوب التي أحدثتها في خزانات المازوت والمياه على أسطح المباني والمنازل.
إشتباكات #الشراونة - بعلبك مستمرّة
2/3 pic.twitter.com/gfdoUHTaga
— Mohammad El Jannoun - محمد الجنون (@MhdJannoun) November 20, 2020
إشتباكات #الشراونة - بعلبك مستمرّة
2/3 pic.twitter.com/gfdoUHTaga
ونفى موقع "مقام السيدة خولة بنت الإمام الحسين" ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي عن سقوط قذيفة في المقام، وأكد أن "هذا الخبر عار من الصحة".
إشتباكات #الشراونة - بعلبك مستمرّة
3/3 pic.twitter.com/eANfMoKjDE
— Mohammad El Jannoun - محمد الجنون (@MhdJannoun) November 20, 2020
إشتباكات #الشراونة - بعلبك مستمرّة
3/3 pic.twitter.com/eANfMoKjDE