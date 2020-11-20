نتائج امتحانات الامتياز الفني والمشرف المهني تصدر العاشرة ليلاً

أصدرت المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تعميماً يتعلق باصدار نتائج شهادتي الامتياز الفني والمشرف المهني، حيث أن اعمال التصحيح وادخال العلامات ذات الصلة بشهادتي الامتياز الفني والمشرف المهني تنتهي بتاريخ 20-11-2020.

وبهدف تمكين الطلاب من الاستحصال على نتائجهم، تصدر المديرية العامة للتعليم المهني والتقني نتائج الامتحانات الرسمية لشهادتي الامتياز الفني والمشرف المهني يوم الجمعة الواقع فيه 20-11-2020 عند الساعة العاشرة ليلا.

ووفقاً للتعميم، فإنه يمكن للطلاب المرشحين الدخول على الموقعين التاليين للاستحصال على نتيجتهم الرسمية:



Results.vte.gov.lb



Results.vte-gov.com







