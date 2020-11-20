إدارة الكوارث في اتحاد بلديات صور: 67 إصابة جديدة بـ"كورونا"

أعلنت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور، في بيان اليوم الجمعة، تسجيل 67 إصابة بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن عدد المصابين في القضاء ارتفع إلى 3036 مصاباً.

وأشارت الوحدة أنّ 1787 حالة تماثلت إلى الشفاء بشكل تام، مؤكدة أنها "الجهة الوحيدة المخولة إصدار بيانات عن الواقع والمعطيات الصحية المتعلقة بفيروس كورونا وأعداد المرضى والمتعافين والحالات المشتبه بإصابتها، وذلك وفق تقرير من رئيس طبابة القضاء"، متمنية من "كل الأهل عدم الانجرار وراء أي خبر لا يصدر عن هذه الوحدة".



ودعت "جميع القاطنين في قضاء صور إلى الاستمرار في الالتزام التام بعدم الاختلاط وتطبيق كل التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء وإرشادات وزارة الصحة العامة لتفادي أي إصابة أو ضرر محتمل، وذلك بسبب استمرار تزايد أعداد المصابين وفق تقارير وزارة الصحة".