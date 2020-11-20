لبنان

الصحناوي: سأرد على المغالطات التي وردت في بعض التقارير الاعلامية

Lebanon 24
20-11-2020 | 22:26
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أعلن الوزير السابق نقولا الصحناوي عبر حسابه على تويتر أنّه "سيصدر بياناً مفصّلاً في الايام القادمة للرد على المغالطات التي وردت في بعض التقارير الاعلامية حول الفترة التي امضاها كوزير للاتصالات".
 
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نقولا صحناوي

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