الصحناوي: سأرد على المغالطات التي وردت في بعض التقارير الاعلامية

أعلن الوزير السابق نقولا الصحناوي عبر حسابه على تويتر أنّه "سيصدر بياناً مفصّلاً في الايام القادمة للرد على المغالطات التي وردت في بعض التقارير الاعلامية حول الفترة التي امضاها كوزير للاتصالات".