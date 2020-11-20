جميل السيد يهاجم غازي وزني.. هذا ما قاله

غرد النائب جميل السيد عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "بشّرَنا وزير المال غازي وزني أنّ "شركة (ألفاريز ومارسال) إنسحبت من التدقيق الجنائي بحسابات مصرف لبنان"! معاليك! مش الشركة أنسحبت من التدقيق الجنائي بجرائم حاكم مصرف لبنان المالية، إنتو ورياض سلامة طفّشتوها، ليش طفّشتوها؟! لأنّو إذا وقَع رياض بتوقعوا إنتو، وإنتو يعني مش بس إنتَ".