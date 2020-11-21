عون غير راضٍ عن مقاربة الحريري في تشكيل الحكومة

نُقل عن مصادر رسمية ان "الرئيس ميشال عون غير راضٍ عن مقاربة الرئيس الحريري في تشكيل الحكومة لا سيما لجهة توزيع الحقائب واختيار الوزراء لا سيما المسيحيين، لذلك طلب منه اعتماد مقاربة اخرى تنطبق على القوى المسيحية في اختيار الوزراء اسوة بما سيتم مع القوى السنية والشيعية والدرزية".ويتطرّق، وفقاً لمصادر مطلعة عبر "اللواء" الرئيس عون في كلمته اليوم إلى ملف تأليف الحكومة، وربما إلى ضرورة تفعيل حكومة تصريف الأعمال.