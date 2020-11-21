لبنان

عودة طلاب

Lebanon 24
21-11-2020 | 04:44
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عاد عدد كبير من الطلاب اللبنانيين الذين يدرسون في جامعات أوروبية غربية وشرقية إلى لبنان على خلفية عدم قدرة ذويهم على تحويل الأموال لهم لدفع اقساطهم ومصاريف اقامتهم ومنهم من كان على وشك إنهاء دراسته والتخرج.
المصدر: النهار
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