لبنان

هربا"من الواقع

Lebanon 24
21-11-2020 | 04:45
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لوحظ أنّ مسؤولين سياسيين وحزبيين يمضون معظم اوقاتهم في بلداتهم وقراهم فيمارسون رياضة المشي في الطبيعة وهواية الصيد ولقاء أصدقاء ومقربين في أجواء عائلية.
المصدر: النهار
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