هربا"من الواقع

لوحظ أنّ مسؤولين سياسيين وحزبيين يمضون معظم اوقاتهم في بلداتهم وقراهم فيمارسون رياضة المشي في الطبيعة وهواية الصيد ولقاء أصدقاء ومقربين في أجواء عائلية.