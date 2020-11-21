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لبنان
من أين لك هذا؟
Lebanon 24
21-11-2020
|
04:47
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تبين ان احد وزراء الاشغال السابقين اشترى شققا لافراد عائلته تتجاوز قيمة الواحدة منها المليون ونصف المليون دولار من متعهد يتعامل مع الوزارة وينفذ تعهدات عمرانية خصوصا في البقاع.
المصدر: النهار
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