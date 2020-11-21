من أين لك هذا؟

تبين ان احد وزراء الاشغال السابقين اشترى شققا لافراد عائلته تتجاوز قيمة الواحدة منها المليون ونصف المليون دولار من متعهد يتعامل مع الوزارة وينفذ تعهدات عمرانية خصوصا في البقاع.