من أين لك هذا؟

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Lebanon 24
21-11-2020 | 04:47
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تبين ان احد وزراء الاشغال السابقين اشترى شققا لافراد عائلته تتجاوز قيمة الواحدة منها المليون ونصف المليون دولار من متعهد يتعامل مع الوزارة وينفذ تعهدات عمرانية خصوصا في البقاع.
المصدر: النهار
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