كلفة الـPCR

استغربت أوساط نيابية عدم القيام بالرقابة والتدقيق في كلفة اجراء فحوص الـ PCR التي تسدد بالدولار في الخارج للقادمين الى لبنان، متسائلة عن الجهات التي تستفيد من الفارق بسعر الصرف بعد خفض تعرفتها من قبل وزارة الصحة.