18
o
بيروت
22
o
طرابلس
14
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
12
o
النبطية
10
o
زحلة
10
o
بعلبك
16
o
بشري
18
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
كلفة الـPCR
Lebanon 24
21-11-2020
|
04:57
A-
A+
photos
0
A+
A-
استغربت أوساط نيابية عدم القيام بالرقابة والتدقيق في كلفة اجراء فحوص الـ PCR التي تسدد بالدولار في الخارج للقادمين الى لبنان، متسائلة عن الجهات التي تستفيد من الفارق بسعر الصرف بعد خفض تعرفتها من قبل وزارة الصحة.
المصدر: نداء الوطن
مواضيع ذات صلة
هل يتمّ تعديل تعرفة فحوصات "كورونا"؟
Lebanon 24
هل يتمّ تعديل تعرفة فحوصات "كورونا"؟
21/11/2020 09:49:39
21/11/2020 09:49:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بلدية كفرشيما: حملة فحوصات للدم باشراف وزارة الصحة وال LAU لدراسة وجود الأجسام المضادة لكورونا
Lebanon 24
بلدية كفرشيما: حملة فحوصات للدم باشراف وزارة الصحة وال LAU لدراسة وجود الأجسام المضادة لكورونا
21/11/2020 09:49:39
21/11/2020 09:49:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب كورونا.. حالة وفاة في مستشفى الحريري.. وهذا ما بلغه عدد الفحوصات
Lebanon 24
بسبب كورونا.. حالة وفاة في مستشفى الحريري.. وهذا ما بلغه عدد الفحوصات
21/11/2020 09:49:39
21/11/2020 09:49:39
Lebanon 24
Lebanon 24
دولة عربية تتجاوز تعدادها السكاني بفحوصات "كورونا".. تعرفوا إليها
Lebanon 24
دولة عربية تتجاوز تعدادها السكاني بفحوصات "كورونا".. تعرفوا إليها
21/11/2020 09:49:39
21/11/2020 09:49:39
Lebanon 24
Lebanon 24
كورونا
فحوصات
تابع
الأكثر قراءة
أيها اللبنانيون.. الدولار سيشهد قفزة كبيرة وسعره يرتفع!
Lebanon 24
أيها اللبنانيون.. الدولار سيشهد قفزة كبيرة وسعره يرتفع!
23:00 | 2020-11-20
20/11/2020 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد طوني خليفة وماريو عبود.. ديانا فاخوري تنضم إلى هذه القناة
Lebanon 24
بعد طوني خليفة وماريو عبود.. ديانا فاخوري تنضم إلى هذه القناة
10:30 | 2020-11-20
20/11/2020 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما وصلت منتوجات "بيكون" و"نجار" المدعومة الى الكويت.. وزير الاقتصاد يتحرك
Lebanon 24
بعدما وصلت منتوجات "بيكون" و"نجار" المدعومة الى الكويت.. وزير الاقتصاد يتحرك
12:47 | 2020-11-20
20/11/2020 12:47:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو خطير لاشتباكات حي الشراونة.. "جبهة وانفتحت"!
Lebanon 24
فيديو خطير لاشتباكات حي الشراونة.. "جبهة وانفتحت"!
22:31 | 2020-11-20
20/11/2020 10:31:14
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. هل سيتم تمديد الإقفال العام؟
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. هل سيتم تمديد الإقفال العام؟
19:08 | 2020-11-20
20/11/2020 07:08:41
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
09:41 | 2020-11-21
عملية فرار كبيرة من قصر عدل بعبدا... وقتلى بين السجناء بحادث سير
09:12 | 2020-11-21
أول علم توسطته الأرزة رفع في 1918.. تعرّفوا إلى الرايات التي رفرفت في لبنان (صور)
09:00 | 2020-11-21
المجاعة تدّق ابواب أكثر من نصف اللبنانيين
08:59 | 2020-11-21
إدارة كوارث اتحاد بلديات صيدا الزهراني: 193 إصابة في أسبوع
08:50 | 2020-11-21
الحكومة بإنتظار فتح "كوريدور"
08:48 | 2020-11-21
عبدالله: مقلقة جدا أرقام إصابات كورونا في سجن رومية
فيديو
"Beats" تكشف عن أحدث سماعاتها.. هذا ما يميّزها! (فيديو)
Lebanon 24
"Beats" تكشف عن أحدث سماعاتها.. هذا ما يميّزها! (فيديو)
21:00 | 2020-11-19
21/11/2020 09:49:39
Lebanon 24
Lebanon 24
أحمد زكي يتحدث عن انفصاله عن هالة فؤاد وينفعل على مفيد فوزي (فيديو)
Lebanon 24
أحمد زكي يتحدث عن انفصاله عن هالة فؤاد وينفعل على مفيد فوزي (فيديو)
21:00 | 2020-11-19
21/11/2020 09:49:39
Lebanon 24
Lebanon 24
"مياو توك": تطبيق جديد لترجمة مواء القطط! (فيديو)
Lebanon 24
"مياو توك": تطبيق جديد لترجمة مواء القطط! (فيديو)
18:00 | 2020-11-19
21/11/2020 09:49:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact