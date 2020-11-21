لبنان

أخبار سارة: توقعات بانخفاض إصابات كورونا.. هذا ما عليكم فعله

Lebanon 24
21-11-2020 | 06:34
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في الشأن الصحي، وبعد أسبوع على بدء تطبيق قرار الإقفال العام لا يزال عداد كورونا مرتفعا ولم يسجّل بعد اي انخفاض في عدد الاصابات، الا ان مصادر طبية توقعت عبر جريدة "الأنباء" الالكترونية ان تبدأ الاصابات بالانخفاض بدءا من الأسبوع المقبل، موضحة ان الأعداد المرتفعة هذا الأسبوع سببها التراخي الذي سبق الاقفال. 

بدوره، أشار رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي في حديث لجريدة "الأنباء" الالكترونية الى ان "الوضع لا يزال تحت السيطرة"، متوقعا ان تبدأ الاصابات بالتراجع الأسبوع المقبل مجددا دعوته للبنانيين بضرورة الالتزام باجراءات الوقائية وتجنب الاختلاط.
 
 
 
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