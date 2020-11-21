18
o
بيروت
22
o
طرابلس
14
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
12
o
النبطية
10
o
زحلة
10
o
بعلبك
16
o
بشري
18
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
المعركة بين بري و"القوات" و"التيار" لم تنتهِ
Lebanon 24
21-11-2020
|
06:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت راكيل عتيق في صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "المعركة بين بري و"القوات" و"التيار" لم تنتهِ": " يبدو أنّ «مؤامرة قانون الانتخاب» التي سبق أنّ قال رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع «إنّنا أسقطناها»، لم تسقط بعد. فبعد أن نزع «التيار الوطني الحر» و»القوات» الميثاقية عن جلسة اللجان النيابية الأخيرة التي دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري للبحث في قوانين الانتخاب، عاد بري ودعا الى جلسة مماثلة الأربعاء المقبل. إصرار بري هذا أدرَجته جهات عدة في خانات مختلفة، واعتبرت أنّه رسالة متعددة الأوجه، حكومياً وتشريعياً، وتصل الى استحقاقي الانتخابات النيابية والرئاسية المقبلة. فكيف سيُواجه «التيار» و»القوات» «معركتهما المشتركة» هذه المرة؟
على جدول أعمال الجلسة المشتركة للجان النيابية الأربعاء المقبل 4 اقتراحات قوانين متعلقة بالانتخابات النيابية، ومن بينها اقتراح قدمته كتلة «التنمية والتحرير»، المعروف بـ»قانون بري»، والمُرتكز الى اعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة، والذي تعارضه كتل نيابية وسياسية عدة، لا سيما منها المسيحية التي تعتبر أنّ المُراد منه الوصول الى «حكم العدد» و»الديموقراطية العددية» بدلاً من الديموقراطية التوافقية التي ينص عليها الدستور و»اتفاق الطائف».
وبالتالي، يعرف بري مدى الحساسية التي يثيرها هذا الطرح وأنّه سيشكّل «مشكلة كبيرة» في البلد، وانطلاقاً من ذلك الى جانب أنّ الأولويات الملحّة الآن في البلد مختلفة، وضعت جهات سياسية عدة إصرار بري على بحث قانون الانتخاب في خانة «الضغط والمناورة، لمقايضة سحبه بأمور أخرى، من التدقيق الجنائي الى الملف الحكومي، أو لمحاولة تطيير الانتخابات المقبلة بسبب الخلاف على قانون الانتخاب أو أهدافٍ أبعد تصل الى الانقلاب على النظام».
هذا الربط وهذه النظريات كلّها تثير «الاستغراب»، بحسب مصادر حركة «أمل»، التي تذكّر أنّ «قانون الانتخاب الموضوع على جدول أعمال جلسة الأربعاء سَبقَ أن طرحه بري في أول جلسة لمجلس النواب الحالي». كذلك تذكّر بـ»أننا سبق أن قلنا إنه يجب مباشرة، بعد أول انتخابات على أساس قانون الصوت التفضيلي الحالي، درس وإقرار مشروع قانون انتخابات جديد». وإذ تؤكد أنّ الجلسة التي دعا إليها بري لدرس قوانين الانتخاب «ليست رداً على أحد أو استهدافاً لأحد»، تسأل: «لماذا يخافون هذه الجلسة؟ ولماذا افتعال المشكلات؟ وهل هذه المعارضة؟». وتقول: «يحقّ لكل طرف أن يُبدي رأيه، والرئيس بري لا يحمل العصا ليفرض على أحد القبول بمشروعه، ويُمكنهم طرح مشروع بديل، أو مناقشة مواد الاقتراح الذي قدمناه أو غيره». وتؤكد أنّ «طرح هذا القانون ودرسه هو خطوة إصلاحية في اتجاه الدولة المدنية، وهو ليس مطروحاً ضد أحد، بل للنقاش". لقراءة المقال كاملاً
إضغط هنا.
تابع
الأكثر قراءة
أيها اللبنانيون.. الدولار سيشهد قفزة كبيرة وسعره يرتفع!
Lebanon 24
أيها اللبنانيون.. الدولار سيشهد قفزة كبيرة وسعره يرتفع!
23:00 | 2020-11-20
20/11/2020 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد طوني خليفة وماريو عبود.. ديانا فاخوري تنضم إلى هذه القناة
Lebanon 24
بعد طوني خليفة وماريو عبود.. ديانا فاخوري تنضم إلى هذه القناة
10:30 | 2020-11-20
20/11/2020 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما وصلت منتوجات "بيكون" و"نجار" المدعومة الى الكويت.. وزير الاقتصاد يتحرك
Lebanon 24
بعدما وصلت منتوجات "بيكون" و"نجار" المدعومة الى الكويت.. وزير الاقتصاد يتحرك
12:47 | 2020-11-20
20/11/2020 12:47:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو خطير لاشتباكات حي الشراونة.. "جبهة وانفتحت"!
Lebanon 24
فيديو خطير لاشتباكات حي الشراونة.. "جبهة وانفتحت"!
22:31 | 2020-11-20
20/11/2020 10:31:14
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. هل سيتم تمديد الإقفال العام؟
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. هل سيتم تمديد الإقفال العام؟
19:08 | 2020-11-20
20/11/2020 07:08:41
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
09:41 | 2020-11-21
عملية فرار كبيرة من قصر عدل بعبدا... وقتلى بين السجناء بحادث سير
09:12 | 2020-11-21
أول علم توسطته الأرزة رفع في 1918.. تعرّفوا إلى الرايات التي رفرفت في لبنان (صور)
09:00 | 2020-11-21
المجاعة تدّق ابواب أكثر من نصف اللبنانيين
08:59 | 2020-11-21
إدارة كوارث اتحاد بلديات صيدا الزهراني: 193 إصابة في أسبوع
08:50 | 2020-11-21
الحكومة بإنتظار فتح "كوريدور"
08:48 | 2020-11-21
عبدالله: مقلقة جدا أرقام إصابات كورونا في سجن رومية
فيديو
"Beats" تكشف عن أحدث سماعاتها.. هذا ما يميّزها! (فيديو)
Lebanon 24
"Beats" تكشف عن أحدث سماعاتها.. هذا ما يميّزها! (فيديو)
21:00 | 2020-11-19
21/11/2020 09:51:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أحمد زكي يتحدث عن انفصاله عن هالة فؤاد وينفعل على مفيد فوزي (فيديو)
Lebanon 24
أحمد زكي يتحدث عن انفصاله عن هالة فؤاد وينفعل على مفيد فوزي (فيديو)
21:00 | 2020-11-19
21/11/2020 09:51:17
Lebanon 24
Lebanon 24
"مياو توك": تطبيق جديد لترجمة مواء القطط! (فيديو)
Lebanon 24
"مياو توك": تطبيق جديد لترجمة مواء القطط! (فيديو)
18:00 | 2020-11-19
21/11/2020 09:51:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact