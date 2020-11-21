لبنان

تاريخ النشيد الوطني اللبناني في فيديو

Lebanon 24
21-11-2020 | 08:23
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بمناسبة العيد الـ77 للاستقلال، نشر الجيش اللبناني عبر صفحته الخاصة على "فايسبوك" فيديو أعدتّه مديرية التوجيه عن تاريخ النشيد الوطني اللبناني. 
 
 
 
 
 
 
 
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الجيش

الاستقلال

لبنان

النشيد الوطني

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