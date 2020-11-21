لبنان

جريحة بحادث سير في تعمير حارة صيدا

Lebanon 24
21-11-2020 | 08:34
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سقطت جريحة بحادث سير وقع صباح اليوم، في تعمير حارة صيدا بين سيارتين من نوع مرسيدس و bmw.

وعلى الاثر، حضرت سيارة إسعاف ونقلت الجريحة الى إحدى مستشفيات صيدا للمعالجة. كما حضرت عناصر من القوى الامنية وفتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث.
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صيدا

حادث سير

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