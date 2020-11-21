جريحة بحادث سير في تعمير حارة صيدا

سقطت جريحة بحادث سير وقع صباح اليوم، في تعمير حارة صيدا بين سيارتين من نوع مرسيدس و bmw.



وعلى الاثر، حضرت سيارة إسعاف ونقلت الجريحة الى إحدى مستشفيات صيدا للمعالجة. كما حضرت عناصر من القوى الامنية وفتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث.