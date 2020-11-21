الشارع هادىء... وهذه هي الأسباب

أعادت مصادر مطلعة أسباب سكون الشارع وھدوئه إلى جائحة كورونا وتدابیر الإغلاق ومنع التجّول التي لعبت دورا في لجم الغضب الشعبي. لكنها أعربت عن إعتقادها بأن ثمة حالة من الإستسلام والتكیّف أو التعایش مع الأزمة مھما بلغت شدّتها، وھذا یعبّر من جھة عن خیبة من عدم نجاح ثورة ١٧ أكتوبر، ومن جھة ثانیة عن قناعة بأن التغییر من الداخل ما عاد ممكنا.