الحكومة بإنتظار فتح "كوريدور"

رأت مصادر في "التيار الوطني الحر" أنّ عراقيل الحكومة أكثر تعيقداً مما يبدو، فحتى لو أعلن رئيس الجمهورية ميشال عون رغبته في عدم الحصول على أي حقيبة، وخرج الوزير السابق جبران باسيل تماماً من موضوع المطالبة بالمعيار الواحد، فإنّ تأليف الحكومة سيبقى في الثلاجة، حتى يفتح الأميركيون "كوريدوراً" للرئيس المكلف، الذي، ودائماً حسب المصادر، لم يلتقط الفرصة في التأليف قبل الإنتخابات واعتبرت أنّ "الفيتو" "انتقل الآن من "حزب الله" إلى الولايات المتحدة إلى حين".