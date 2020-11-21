عبدالله: مقلقة جدا أرقام إصابات كورونا في سجن رومية

غرد النائب بلال عبد الله عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "مقلقة جدأ أرقام إصابات كورونا في سجن رومية وبقية السجون، بينما نتقاعص نحن كنواب عن تسهيل مهمة تخفيف اكتظاظ السجون... مهما تباينت أو اختلفت مواقف الكتل النيابية، فإن الواجب الوطني والإنساني يفرض الإسراع بإيجاد صيغة أو خارطة طريق معينة، تسهم بتسريع المحاكمات ورفع الظلامة عن المئات".

مقلقة جدا أرقام إصابات كورونا في سجن رومية وباقي السجون، بينما نتقاعص نحن كنواب عن تسهيل مهمة تخفيف أكتظاظ السجون...

مهما تباينت أو أختلفت مواقف الكتل النيابية، فأن الواجب الوطني والأنساني يفرض الأسراع بإيجاد صيغة أو خارطة طريق معينة ،تساهم بتسريع المحاكمات ورفع الظلامة عن المئات — Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) November 21, 2020