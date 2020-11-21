عبدالله: مقلقة جدا أرقام إصابات كورونا في سجن رومية

مقلقة جدا أرقام إصابات كورونا في سجن رومية وباقي السجون، بينما نتقاعص نحن كنواب عن تسهيل مهمة تخفيف أكتظاظ السجون...
مهما تباينت أو أختلفت مواقف الكتل النيابية، فأن الواجب الوطني والأنساني يفرض الأسراع بإيجاد صيغة أو خارطة طريق معينة ،تساهم بتسريع المحاكمات ورفع الظلامة عن المئات
— Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) November 21, 2020
مقلقة جدا أرقام إصابات كورونا في سجن رومية وباقي السجون، بينما نتقاعص نحن كنواب عن تسهيل مهمة تخفيف أكتظاظ السجون...
مهما تباينت أو أختلفت مواقف الكتل النيابية، فأن الواجب الوطني والأنساني يفرض الأسراع بإيجاد صيغة أو خارطة طريق معينة ،تساهم بتسريع المحاكمات ورفع الظلامة عن المئات