إدارة كوارث اتحاد بلديات صيدا الزهراني: 193 إصابة في أسبوع

أصدرت غرفة عمليات إدارة الكوارث والأزمات في اتحاد بلديات صيدا - الزهراني التقرير الاسبوعي لحالات الإنتشار على صعيد بلديات الاتحاد في الفترة الممتدة من الجمعة 13 الحالي وحتى الخميس 19 منه، حيث تتم متابعة725 حالة نشطة.وتوزعت الحالات كالاتي: 193 إصابة و 3 وفيات و 311 حالة شفاء خلال أسبوع واحد.وأشارت غرفة العمليات إلى أنها تتيح منصة إلكترونية تفاعلية للإطلاع على البيانات اليومية لحالات الانتشار في الاتحاد، حيث تعرض البيانات المؤكدة والمستحدثة يوميآ.