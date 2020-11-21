اليكم مجموع المحاضر المنظمة بحق مخالفي قرار التعبئة العامة

ذكرت المديرية العامة لقوى الأمن الداحلي أن مجموع محاضر مخالفات قرار التعبئة العامة المنظمة إعتباراً من تاريخ 14-11-2020 ولغاية صباح اليوم 21-11-2020 منعاً لانتشار فيروس كورونا بلغ 21242 محضراً.