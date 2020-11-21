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لبنان
اليكم مجموع المحاضر المنظمة بحق مخالفي قرار التعبئة العامة
Lebanon 24
21-11-2020
|
09:52
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ذكرت المديرية العامة لقوى الأمن الداحلي أن مجموع محاضر مخالفات قرار التعبئة العامة المنظمة إعتباراً من تاريخ 14-11-2020 ولغاية صباح اليوم 21-11-2020 منعاً لانتشار فيروس كورونا بلغ 21242 محضراً.
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محاضر
قوى الأمن
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