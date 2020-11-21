الاتحاد الأوروبي يتولى زمام مبادرة ماكرون.. وشخصية إيطالية أبرز المرشحين

علم "لبنان 24" أنّ اجتماعاً عُقد في بروكسيل بين أعضاء الاتحاد الأوروبي تقرر فيه أن يعمل الاتحاد على تحويل مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مبادرة أوروبية من أجل متابعة الوضع في لبنان عن كثب.

وفي هذا الصدد، يتجه الاتحاد إلى تعيين موفد خاص للاتحاد يتولى متابعة الملف اللبناني.

وقد علم "لبنان 24" أنّ الإيطالي ماتيو رنزي Matteo Renzi يُعتبر أبرز المرشحين.

يُذكر أنّ رنزي، وهو من مواليد العام 1975، تولى رئاسة مجلس وزراء بلاده في الفترة الممتدة بين شباط 2014 وكانون الأول من العام 2016.

وأصبح رنزي بسن الـ39 عاماً أصغر رؤساء مجلس الوزراء سناً في تاريخ ما بعد وحدة إيطاليا، والوحيد الذي عمل عمدةً لمدينة بدلاً من عضو مجلس النواب قبل استلامه رئاسة الحكومة. وكان رنزي رئيساً لمقاطعة فلورنسا بين عامي 2004 و2009 وعمدة مدينة فلورنسا من سنة 2009 حتى سنة 2014.

ويتزعّم رنزي (45 عاماً) حالياً تيار "إيطاليا حية"، بعد استقالته من الحزب "الديمقراطي".