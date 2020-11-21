21
o
بيروت
24
o
طرابلس
16
o
صور
21
o
جبيل
21
o
صيدا
21
o
جونية
16
o
النبطية
14
o
زحلة
15
o
بعلبك
21
o
بشري
21
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
عكر بعيد الاستقلال: لبنان يخوض معركة الدفاع عن الأرض والحقوق في مفاوضات الترسيم
Lebanon 24
21-11-2020
|
10:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
اعتبرت نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر أنّنا نحتفل اليوم بالذكرى 77 لعيد الاستقلال وسط تحديات جمة نعيشها في لبنان، لا سيما بعد الرابع من آب تاريخ إنفجار مرفأ بيروت، ووباء كورونا الذي جعل من المتعذر الإحتفال كالسابق بمثل هذا اليوم الذي يجسد محطات مهمة من تاريخ بلدنا.
وأكدت في كلمة بمناسبة عيد الاستقلال أنّه علينا جميعا مواطنين ورسميين ومسؤولين من مختلف الأطياف والتوجهات السياسية التعاون والتضامن لمواجهة الأخطار التي تحدق بنا على كافة المستويات، لا سيما الإقتصادية والصحية والتعليمية وعلينا أيضاً تحصين وحدتنا الوطنية بمزيد من الحكمة واليقظة والجهوزية العالية، وبذل كل التضحيات لأن لبنان يحتاج لنا جميعاً في ظل الظروف الصعبة الراهنة.
وقالت عكر: "في عيد الإستقلال نتوجه الى الجيش اللبناني قيادةً وضباطاً ورتباء وأفراد بتحية إكبار وإجلال، لأن المؤسسة العسكرية هي إحدى الأعمدة الأساسية، وقد أثبتت في أكثر من محطة أنها على قدر المسؤولية التي يمليها عليها الواجب، في الدفاع والحفاظ على لبنان وأمنه وإستقراره، لا سيما أن لبنان يخوض اليوم معركة الدفاع عن الأرض والحقوق، في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية وفي ظل الخروقات الإسرائيلية اليومية والمتكررة".
كما توجهت عكر بالمعايدة لكل اللبنانيين، مؤكدين العمل على إعلاء مصلحة لبنان فوق كل إعتبار، والحفاظ على سيادة الوطن وكرامة المواطن، وحماية السلم الأهلي، والدفاع عن لبنان أرضاً وشعباً ومؤسسات.
تابع
الأكثر قراءة
أيها اللبنانيون.. الدولار سيشهد قفزة كبيرة وسعره يرتفع!
Lebanon 24
أيها اللبنانيون.. الدولار سيشهد قفزة كبيرة وسعره يرتفع!
23:00 | 2020-11-20
20/11/2020 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو خطير لاشتباكات حي الشراونة.. "جبهة وانفتحت"!
Lebanon 24
فيديو خطير لاشتباكات حي الشراونة.. "جبهة وانفتحت"!
22:31 | 2020-11-20
20/11/2020 10:31:14
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار إلى 30 ألف؟
Lebanon 24
الدولار إلى 30 ألف؟
07:00 | 2020-11-21
21/11/2020 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. هل سيتم تمديد الإقفال العام؟
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. هل سيتم تمديد الإقفال العام؟
19:08 | 2020-11-20
20/11/2020 07:08:41
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة لبنانية شهيرة فقدت زوجها.. هذا ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
ممثلة لبنانية شهيرة فقدت زوجها.. هذا ما كشفته (فيديو)
21:00 | 2020-11-20
20/11/2020 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
14:12 | 2020-11-21
"الوطني الحر": سقوط التدقيق يعني نجاح منظومة الفساد في إخفاء الحقيقة
14:06 | 2020-11-21
باسيل: وحده التحقيق الجنائي يكشف حقيقة صرف أموال اللبنانيين
13:56 | 2020-11-21
زحمة سير عند مداخل الجنوب لهذا السبب!
13:54 | 2020-11-21
قتيل وجريح في حادث سير على طريق عام العزونية في عاليه
13:52 | 2020-11-21
بيان لقوى الامن الداخلي حول فرار سجناء من قصر عدل بعبدا... هذا ما تضمنه!
13:51 | 2020-11-21
رئيس الجمهورية بحث مع وزير الداخلية تفاصيل فرار عدد من السجناء
فيديو
أم تسلّم ابنها الفار من سجن بعبدا إلى القوى الأمنية! (فيديو)
Lebanon 24
أم تسلّم ابنها الفار من سجن بعبدا إلى القوى الأمنية! (فيديو)
12:55 | 2020-11-21
21/11/2020 14:18:16
Lebanon 24
Lebanon 24
"Beats" تكشف عن أحدث سماعاتها.. هذا ما يميّزها! (فيديو)
Lebanon 24
"Beats" تكشف عن أحدث سماعاتها.. هذا ما يميّزها! (فيديو)
21:00 | 2020-11-19
21/11/2020 14:18:16
Lebanon 24
Lebanon 24
أحمد زكي يتحدث عن انفصاله عن هالة فؤاد وينفعل على مفيد فوزي (فيديو)
Lebanon 24
أحمد زكي يتحدث عن انفصاله عن هالة فؤاد وينفعل على مفيد فوزي (فيديو)
21:00 | 2020-11-19
21/11/2020 14:18:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact