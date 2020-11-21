لبنان

بالتفاصيل.. هكذا فرّ السجناء من قصر عدل بعبدا

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
21-11-2020 | 11:06
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أفاد مصدر أمني لـ"لبنان 24" ان عملية فرار السجناء حصلت أثناء سحب النفايات من داخل النظارة في قصر عدل بعبدا الى خارجها. وأشار المصدر الى ان الباب ترك مفتوحا عن طريق الخطأ فاستغل السجناء الفرصة للفرار. 
 
أفادت مصادر أمنية لـ"لبنان24" بأن مجموعة كبيرة تصل الى نحو 30 او 40 سجيناً من سجناء قصر عدل بعبدا نفذوا عملية فرار جماعية عبر تحطيم أبواب الزنزانات والهرب.

وقد أقدمت مجموعة منهم، أي نحو 10 أشخاص، على الاستيلاء على سيارة أجرة، حيث استقل السجناء السيارة ولدى هروبهم انزلقت واصطدمت بشجرة قرب المجلس الدستوري في الحدت ما أدى الى وفاة 5 أشخاص منهم وهروب الباقين

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خاص "لبنان 24"

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