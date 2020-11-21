نائب جديد مصاب بكورونا.. بات في مراحل الشفاء الأخيرة

أعلن المكتب الاعلامي لعضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب الحاج حسين جشي أنه بعد إجراء فحص الـpcr، تبين أنه أصيب بفيروس كورونا، وأن حالته لا تدعو إلى القلق، ويهمه أن يعلم الجميع أنه في حال جيدة وبات في المراحل الأخيرة للشفاء من هذا الفيروس، شاكرا كل الذين اتصلوا وحاولوا الاتصال للاطمئنان، ويعتذر عن عدم الإجابة على الاتصالات نظرا لكثافتها، راجيا "المولى عز وجل أن يديم نعمة الصحة على الجميع، وأن لا يصاب أحد منكم بمكروه".