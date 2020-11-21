شهيب: أي استقلال في العهد القوي؟

في (العهد القوي). سُجِن العدل، ضاعَ الحق، وسقطَ المنطق.
جَفَت الاموال. جاعَ الناس. غابَت الكهرباء، وتبخرَ الغاز.
تلاشَت هيبة الدولة، وصادروا امل الناس.
(شعب لبنان العظيم) شبابَه مهاجر أو يتحَضر، والباقيين بالمقابرِ او يتمنى...أي استقلال؟
— Akram Chehayeb (@ChehayebAkram) November 21, 2020
في (العهد القوي). سُجِن العدل، ضاعَ الحق، وسقطَ المنطق.
جَفَت الاموال. جاعَ الناس. غابَت الكهرباء، وتبخرَ الغاز.
تلاشَت هيبة الدولة، وصادروا امل الناس.
(شعب لبنان العظيم) شبابَه مهاجر أو يتحَضر، والباقيين بالمقابرِ او يتمنى...أي استقلال؟