شهيب: أي استقلال في العهد القوي؟

غرد عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب أكرم شهيب، عبر حسابه في "تويتر": "في العهد القوي. سجن العدل، ضاع الحق، وسقط المنطق. جفت الأموال. جاع الناس. غابت الكهرباء، وتبخر الغاز. تلاشت هيبة الدولة، وصادروا أمل الناس. شعب لبنان العظيم شبابه مهاجر أو يتحضر، والباقيين بالمقابر أو يتمنى...أي استقلال؟".

في (العهد القوي). سُجِن العدل، ضاعَ الحق، وسقطَ المنطق.

جَفَت الاموال. جاعَ الناس. غابَت الكهرباء، وتبخرَ الغاز.

تلاشَت هيبة الدولة، وصادروا امل الناس.

(شعب لبنان العظيم) شبابَه مهاجر أو يتحَضر، والباقيين بالمقابرِ او يتمنى...أي استقلال؟ — Akram Chehayeb (@ChehayebAkram) November 21, 2020