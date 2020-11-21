لبنان

أم تسلّم ابنها الفار من سجن بعبدا إلى القوى الأمنية! (فيديو)

Lebanon 24
21-11-2020 | 12:55
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قامت والدة أحد المساجين الفارين من سجن بعبدا بتسليم ابنها الى القوى الامنية، بعدما أقدم فجر اليوم على الهروب من سجن بعبدا مع 68 سجينًا آخرين.

وقالت السيدة في حديث لـ"lbci" إنّها تلقت اتصالاً لتأتي الى منزلها وتجد ابنها في البيت، لتقوم بعدها بتسليمه الى القوى الامنية. وطالبت السيدة بالنظر الى وضع ابنها وخصوصاً انّ كورونا أصبحت متفشية في السجون. 
 
وتمكنت قوى الامن الداخلي حتى الآن من استعادة ٢٤ سجينًا. ومن ضمن هذا العدد، المساجين الـ5 الذين لقوا حتفهم في حادث السير في الحدت والمساجين الثلاثة الذين عادوا طوعًا.

المصدر: LBCI
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