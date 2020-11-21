لبنان

مجلس ثورة الأرز: الاستقلال نصر ناله لبنان

Lebanon 24
21-11-2020 | 13:10
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 شدد "المجلس الوطني لثورة الأرز"، في بيان اليوم، على أن "الاستقلال الذي نحتفل به اليوم كان نصرا ناله لبنان". وقال: "يعتبر، وفق العلم السياسي، مفهوم الدولة الفاشلة ظاهرة غير مأنوسة، وهي صفة تلازم الدولة اللبنانية التي عجزت عن القيام بوظائفها عامة، ودولتنا تفاقمت فيها الكوارث مخلفة وراءها كوراث سياسية وأمنية واقتصادية واجتماعية... وسندا إلى العلم السياسي، الدولة الفاشلة هي الدولة التي تحكمها الميليشيات المسلحة، فتصبح دولة عاجزة عن تحقيق السلام والاستقرار لشعوبها وفرض السيطرة على أراضيها والرعاية لمواطنيها".

ورأى أن "ما يحصل اليوم من انكفاء لدى معظم القوى، لا يحمل على الأمل بحل العقد التي تعرقل سبل الحياة... والطبقة السياسية لا يعول عليها لإنقاذ لبنان من الإنهيار ... فهي وصلت إلى إستعصاءاتها وعمليا يجب الانتفاض عليها وإزاحتها عن الحكم".

وناشد "كل القوى الحرة والشريفة، العمل الدؤوب والتجمع تحت منظومة سياسية هدفها رد الاعتبار للدولة بأجهزتها الرسمية المدنية والعسكرية وللشعب، ونحن على يقين أن الأحرار يتحلون بالحكمة والشجاعة وقول كلمة الحق، وثورتنا البيضاء تتطلب مزيدا من تنظيم الصفوف ورصها وتوحيد الأهداف التي سوف تتدحرج لتصبح كرة ثلج تحمل أهدافا سياسية جامعة يلتف حولها الشعب بأجمعه".

وختم: "في عيد الاستقلال، نقف أمام علم لبنان لتلاوة أفعال الإيمان والرجاء والمحبة ، والعمل لأجل الإنسان وبقائه واستقلاله في وطنه لبنان، قبالة البحر الرائع، أمام أرزه الخالد تحت سماء صافية حرة وأرض سيدة مستقلة تحميها قواه الشرعية، استنادا إلى قانون الدفاع الوطني".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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