لبنان

زحمة سير على المسلك الشرقي لأوتوستراد زوق مصبح... إليكم السبب!

Lebanon 24
21-11-2020 | 13:11
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يشهد المسلك الشرقي لأوتوستراد زوق مصبح منذ بعض الوقت زحمة سير خانقة بسبب حاجز لقوى الأمن الداخلي أقامته قبالة كنيسة مار شربل، يدقق بالهويات ويفتش الفانات المغلقة المتجهة إلى الشمال.
المصدر: الوكالة الوطنية
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قوى الأمن الداخلي

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