زحمة سير على المسلك الشرقي لأوتوستراد زوق مصبح... إليكم السبب!

يشهد المسلك الشرقي لأوتوستراد زوق مصبح منذ بعض الوقت زحمة سير خانقة بسبب حاجز لقوى الأمن الداخلي أقامته قبالة كنيسة مار شربل، يدقق بالهويات ويفتش الفانات المغلقة المتجهة إلى الشمال.