وكيل نادر الحريري: شكوى جزائية ضد موقع إلكتروني

أصدر المحامي نبيل معاد بوكالته عن السيد نادر الحريري بيانا، قال فيه: "السيد نادر الحريري في صدد التقدم بشكوى جزائية أمام المراجع المختصة في وجه الموقع الالكتروني https://www.beirutobserver.com/، بسبب التعرض له ولكرامته وسمعته، باتهامات افترائية، من دون الاستناد الى أي وقائع جدية وأدلة ملموسة، مما يشكل جرائم جزائية معاقب عليها بعقوبات تصل إلى حد الحبس".