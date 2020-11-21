لبنان

رئيس الجمهورية بحث مع وزير الداخلية تفاصيل فرار عدد من السجناء

Lebanon 24
21-11-2020 | 13:51
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 اطلع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي على تفاصيل فرار عدد من السجناء من سجن بعبدا، وطلب التشدد في البحث عنهم والقبض عليهم والتحقيق في ظروف فرارهم.


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الرئيس عون اطّلع من وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي على تفاصيل فرار عدد من السجناء من سجن بعبدا وطلب التشدد في البحث عنهم والقبض عليهم والتحقيق في ظروف فرارهم
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