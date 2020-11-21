لبنان

بيان لقوى الامن الداخلي حول فرار سجناء من قصر عدل بعبدا... هذا ما تضمنه!

Lebanon 24
21-11-2020 | 13:52
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، البلاغ الآتي: "صباح اليوم 21-11-2020 أقدم 69 سجينا على الفرار من نظارة مخفر قصر عدل بعبدا. وتم توقيف 15 منهم، فيما سلم 4 أنفسهم. كذلك وقع حادث سير في محلة بولفار كميل شمعون - الحدت، حيث اصطدمت سيارة من نوع "داسيا" لون أبيض عمومية، بشجرة، - تبين أن عددا من السجناء الفارين كانوا على متنها بعد سلبها من سائقها - أدى إلى وفاة خمسة وجرح واحد، تتم معالجته في أحد المستشفيات. التحريات والاستقصاءات مكثفة، ولا تزال عمليات البحث جارية لإلقاء القبض على باقي السجناء الفارين، وعددهم، حتى ساعة صدور هذا البلاغ، 44 فارا. التحقيقات بملابسات الحادثة جارية بكل دقة، بإشراف القضاء المختص.
لذلك تطلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من المواطنين الذين لديهم أي معلومة عن مكان وجود أحد من الفارين، الاتصال على رقم النجدة 112، علما أن كل مواطن يسهم في إعطاء أي معلومة يبقى اسمه طي الكتمان، وفقا للقانون".
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