لبنان

قتيل وجريح في حادث سير على طريق عام العزونية في عاليه

Lebanon 24
21-11-2020 | 13:54
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قتل شخص وجرح آخر في حادث سير على الطريق العام في بلدة العزونية قضاء عاليه. وعلى الفور حضر عناصر من الصليب الأحمر والدرك الى المكان وبوشر التحقيق.
المصدر: الوكالة الوطنية
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