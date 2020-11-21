سرقة سيارات في الميناء

اقدم مجهول صباح اليوم على سرقة سيارة نوع كيا ريو موديل 2014 فضية اللون تحمل اللوحة رقم T202574 من امام منزل مالكها في الميناء.



وقد شهدت منطقة الميناء في هذا الاسبوع سلسلة من سرقات السيارات حيث باءت بعضها بالفشل بعد محاولة سرقتها بكسر الزجاج من التمكن من تشغيلها.