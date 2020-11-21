لبنان

قبلان: الاستقلال لا يكتمل إلا باندحار الاحتلال والتحرر من الاملاءات الصهيواميركية والتخلص من الفساد

Lebanon 24
21-11-2020 | 15:02
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وجه رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الإمام الشيخ عبد الأمير قبلان، رسالة تهنئة إلى اللبنانيين لمناسبة حلول عيد الاستقلال، معتبرا أن "فرحة عيد الاستقلال لا تكتمل إلا باندحار الاحتلال عن أرضنا ومياهنا والتحرر من الضغوطات والاملاءات الصهيواميركية على بلدنا، والتخلص من الفساد الذي دمر مؤسساتنا وانهك الشعب اللبناني، ونخص بالتهنئة صناع الاستقلال الوطني ممن ضحوا بحياتهم وروت دماؤهم أرض الوطن".

ووجه "تحية الاكبار الى جيشنا الوطني الباسل ومقاوتنا الابية وشعبنا المضحي، لنؤكد أن صيانة الاستقلال تستدعي التمسك بالمعادلة الماسية التي اثبتت التجربة أنها القوة الرادعة لاي عدوان صهيوني او تكفيري ضد لبنان، فهي حررت الأرض ووحدت الشعب وحفظت سيادة لبنان واستقراره، وباتت اليوم حاجة وضرورة وطنية لردع العدوان وضمانة لاسترداد ثروات لبنان المنهوبة من الاحتلال الصهيوني الذي يستولي على مياه لبنان ويستخرج النفط والغاز في المنطقة البحرية الجنوبية".

وشدد على "ضرورة الاسراع بتشكيل حكومة انقاذية إصلاحية تعالج الازمات المتراكمة وتلجم الانهيار الاقتصادي والتردي المعيشي وتعيد المال العام المنهوب وتضع الإصلاحات موضع التنفيذ، وعلى السياسيين انجاز تفاهمات وطنية تنقذ لبنان وتلبي مطالب اللبنانيين المحقة وتطلعاتهم في قيام دولة المواطنة المرتكزة على العدالة الاجتماعية والمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات".

وطالب اللبنانيين ب"احتضان جيشهم الوطني وتوفير كل مقومات الدعم المادي والمعنوي ليظل هذا الجيش السياج الحامي لحدود الوطن والضمانة الأكيدة لحفظ استقراره وامنه، وعلى اللبنانيين ان يتمسكوا بثوابتهم الوطنية وعدم السماح لأي تدخل خارجي في شؤونهم الداخلية ليظل لبنان حرا مستقرا ينعم بوحدة بنيه ووقوفهم يدا واحدة وقلبا واحدا في الدفاع عن سيادة الوطن".
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