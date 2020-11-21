لبنان

مداهمات للجيش اللبناني في طرابلس بحثاً عن مطلوبين

Lebanon 24
21-11-2020 | 15:15
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داهمت قوة من الجيش اللبناني ومخابرات الجيش عددا من المنازل في منطقة الرفاعية طرابلس "حارة النشار"، بحثاً عن مطلوبين نتيجة الاحداث الاخيرة بين عائلتين في المنطقة، والتي ادت الى سقوط قتيلين وعدد من الجرحى.
 
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