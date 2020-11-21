مداهمات للجيش اللبناني في طرابلس بحثاً عن مطلوبين

داهمت قوة من الجيش اللبناني ومخابرات الجيش عددا من المنازل في منطقة الرفاعية طرابلس "حارة النشار"، بحثاً عن مطلوبين نتيجة الاحداث الاخيرة بين عائلتين في المنطقة، والتي ادت الى سقوط قتيلين وعدد من الجرحى.