لبنان

15 اصابة جديدة بكورونا في بقعتوتة وتدابير صارمة للبلدية

Lebanon 24
21-11-2020 | 16:10
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أعلنت بلدية بقعتوتة في بيان، "تسجيل 15 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في يوم واحد، ما يحتم علينا جميعا اتخاذ اجراءات صارمة سريعة مستعجلة وملحة، وعليه:

- يمنع منعا باتا التجوال بعد الخامسة مساء، طيلة أيام الاسبوع وأيام الآحاد عملا بقرار وزارة الداخلية.

- يمنع منعا باتا التجمع في الساحات العامة والمحلات ومحطات الوقود والمكاتب والمقاهي والمحلات والمراكز الدينية وصالون الكنيسة، تحت طائلة الملاحقة القانونية والجزائية عملا بقرار وزارة الداخلية.

- الزامية ارتداء الكمامات اثناء التنقل لاكثر من شخص واحد (لغير افراد الاسرة الواحدة) وفي المحلات التجارية كافة.

- تمنع منعا باتا خدمة delivery الاراكيل".

كما ذكرت المواطنين بأنه "لا خجل من المرض وابلاغ المعنيين والبلدية عند الشعور بأي عارض أو لدى الاختلاط بمن أتت نتائجهم إيجابية واجب اخلاقي وانساني حفاظا على أهلنا وكبارنا وبلدتنا"، لافتة الى "أن البلدية تضع تحت خدمتكم جميعا خطا ساخنا 70-119884 للابلاغ عن اي عارض او طلب اي مساعدة".
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