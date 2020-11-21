3 إصابات جديدة بكورونا في بخعون الضنية

أعلنت خلية الأزمة في بلدية بخعون ـ الضنية، في بيان "تسجيل ثلاث إصابات بفيروس كورونا المستجد، بعد ظهور نتائج الفحوصات المخبرية pcr التي أجريت لهم، وجاءت نتيجتها إيجابية".

وطلبت خلية الأزمة من المصابين والمخالطين "حجر أنفسهم لفترة 14 يوما، حفاظا على سلامتهم وحماية لأهلهم".