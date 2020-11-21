الان عون: حق اللبنانيين خطة تعافي مالية ومحاسبة للماضي

غرد النائب الان عون على حسابه على "تويتر": "حق اللبنانيين بعد الانهيار المالي أمران: أمل للمستقبل من خلال خطة تعافي مالية تنقذ ودائعهم، ومحاسبة للماضي عبر معرفة الحقيقة وتحديد المسؤولية وفضح المرتكبين. الأولى تتطلب حكومة انقاذية في أسرع وقت، والثانية تتطلب إنقاذ التدقيق الجنائي في كل مؤسسات الدولة".

حق اللبنانيين بعد الانهيار المالي أمرين:

أمل للمستقبل من خلال خطة تعافي مالية تنقذ ودائعهم،

ومحاسبة للماضي عبر معرفة الحقيقة وتحديد المسؤولية وفضح المرتكبين.

الأولى تتطلب حكومة انقاذية في أسرع وقت، والثانية تتطلب إنقاذ التدقيق الجنائي في كل مؤسسات الدولة.#تيار_التدقيق_الجنائي pic.twitter.com/mzzWXN13O6 — Alain Aoun (@Alain_Aoun) November 21, 2020