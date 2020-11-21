تعميم صور وأسماء السجناء الفارّين من سجن بعبدا

بناءً على إشارة القضاء المختص، عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صور وأسماء الفارّين، وطلبت من المواطنين الذين لديهم أي معلومة عن مكان وجود أحد منهم، الاتصال على الرقم 112 للعمل على توقيفه، علماً أنّ كل مواطن يساهم في إعطاء أي معلومة يبقى اسمه طيّ الكِتمان، وفقًا للقانون.

بناءً على إشارة القضاء المختص، تُعمِّم المديرية العامة #قوى_الأمن الداخلي صور وأسماء الفارّين، وتطلب من المواطنين الذين لديهم أي معلومة عن مكان وجود أحد منهم، الاتصال على الرقم 112 للعمل على توقيفه، علماً أنّ كل مواطن يساهم في إعطاء أي معلومة يبقى اسمه طيّ الكِتمان، وفقًا للقانون pic.twitter.com/nsG0WnBY7B — قوى الامن الداخلي (@LebISF) November 21, 2020