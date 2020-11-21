لبنان

مستشفى بنت جبيل الحكومي: 3 اصابات جديدة بكورونا

Lebanon 24
21-11-2020 | 17:51
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 أعلن مستشفى بنت جبيل الحكومي، في بيان، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد من أصل 37 فحصا، وهم من بلدة الصوانة.
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مستشفى بنت جبيل الحكومي

كورونا

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